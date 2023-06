Wertgrund kauft Frankfurter Objekt von Merkur

Wertgrund Immobilien hat in Frankfurt ein Transformationsobjekt für ihren Fonds „Wohnen & Leben“ angekauft. Dabei handelt es sich um ein im Forward-Deal erworbenes Gewerbebestandsobjekt, das vom Verkäufer Merkur Development Holding GmbH in ein Wohnobjekt umgewandelt und refurbished wurde.

.

Unter Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes sind dort auf rund 3.200 m² Nutzfläche insgesamt 42 frei finanzierte Wohneinheiten entstanden. Zusätzlich gibt es 30 Tiefgaragenstellplätze und acht Außenstellplätze. Das Objekt wurde im zweiten Quartal 2023 fertiggestellt. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei etwa 24 Millionen Euro.



„Das Projekt passt ideal in unser Portfolio, bei dem wir zunehmend streng auf ESG-Kriterien achten. So wurde bei dem Vorhaben im KfW-85-Standard saniert. Da der vorhandene Rohbau weiterverwendet werden kann, ist die CO2-Bilanz des Gebäudes sehr vorteilhaft. Zudem wurde auch beim Thema Mobilität auf Nachhaltigkeit geachtet, so gibt es im Außenbereich vier Stellplätze für ein Carsharing-Angebot. Im Keller und im Außenbereich stehen in Summe 121 Fahrradstellplätze zur Verfügung“, erklärt Thomas Meyer, Vorstandsvorsitzender der Wertgrund Immobilien AG.



Das Frankfurter Projekt ist Teil der Stadtentwicklungsmaßnahme „Lyoner Quartier“, mit der die zentrumsnahe Bürostadt Niederrad in ein gemischt genutztes Quartier transformiert wird. Vermittelt hat Colliers International Deutschland GmbH, die rechtliche Beratung erfolgte durch Greenberg Traurig Germany, LLP.