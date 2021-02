Wertgrund baut 864 Wohnungen in Göttingen

Der Bestandshalter baut seinen Wohnbestand in Göttingen um 864 Wohnungen aus. Am Nonnenstieg entstehen seit Jahresanfang 214 Mietwohnungen, am Gothaer Platz ist mit der Akquisition eines 45.000 m² großen Grundstücks der „Grundstein“ für weitere 650 Wohnungen mit einem Investitionsvolumen von 180 Mio. gelegt.

