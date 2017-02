Wertgrund erwirbt das Barthonia-Living-Portfolio von Tristan Capital

Die Wertgrund Immobilien AG hat das Barthonia-Living-Portfolio in Köln-Ehrenfeld für den Spezial AIF Wertgrund Wohnen D erworben. Verkäufer war der durch Tristan Capital Partners verwaltete Fonds European Property Investors Special Opportunities 3 LP (EPISO 3), der die Liegenschaft gemeinsam mit der Freo Gruppe als Co-Investor im Rahmen eines Großdeals im Frühjahr 2015 erworben hat [EPISO 3 kauft Kölner Barthonia Forum]. Das Portfolio umfasst neun Objekte mit 98 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Die Wohn- und Geschäftshäuser mit einer Gesamtnutzfläche von etwa 7.800 m² befinden sich in der Venloer Straße sowie in der Vogelsanger Straße. Insgesamt unterteilen sich die Objekte in 80 Wohneinheiten auf 5.402 m² sowie 18 Gewerbeeinheiten auf 2.356 m². 435 m² Gewerbefläche sind noch zu vermieten.



Mit Ausnahme der Gebäude in der Venloer Straße 233/233a/233b aus dem Jahr 1996 sind alle Objekte Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet worden. Sie befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft des „Koelnisch Quartier“, den ehemaligen Produktionsgebäuden der Kölner Firma Mühlens, dem Hersteller des bekannten Parfüms 4711 Echt Kölnisch Wasser.



„Die Wohngebäude passen ausgezeichnet zu unserer Ankaufsstrategie. Die Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld ist eine beliebte Lage. Köln selbst gehört zu den Top-7-Standorten in Deutschland und hat eine positive demografische und wirtschaftliche Prognose“, sagt Thomas Meyer, Vorstandsvorsitzender der Wertgrund Immobilien AG.