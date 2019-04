Wertgrud kündigt Wohnprojektentwicklung in Göttingen

Die Wertgrund Wohnpartner GmbH hat für den Fonds „Wertgrund Wohnen D2“ in Göttingen ein Grundstück mit 17.400 m² erworben. Bei dem Grundstück handelt es sich um Teile des ehemaligen Geländes des Instituts für den Wissenschaftlichen Film (IWF) am Nonnenstieg. Verkäufer ist der Göttinger Projektentwickler EBR. Von diesem wurde der bestehende städtebauliche Vertrag für die Projektentwicklung übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Geplant ist der Bau von etwa 210 Mietwohnungen, davon circa 70 geförderte und mietpreisreduzierte Wohnungen. Die Wohnungen sollen langfristig im Bestand des Spezialfonds „Wertgrund Wohnen D2“ verbleiben.



„Wir freuen uns sehr, uns in Göttingen am Nonnenstieg langfristig engagieren zu dürfen. Wir werden die geforderte Quote für sozialen und mietpreisreduzierten Wohnungsbau vollumfänglich erfüllen, denn der öffentlich geförderte Wohnungsbau ist Teil unserer Anlagestrategie. Unsere Investoren sind deutsche institutionelle Investoren, und der Fonds ist konservativ und langfristig ausgerichtet“, sagt Thomas Meyer, Vorstandsvorsitzender der Wertgrund Immobilien AG.



Die Bauarbeiten für das Wohnprojekt sollen noch dieses Jahr beginnen. Ein entsprechendes Planungskonzept liegt vor und entspricht in Gänze dem Bebauungsplan. Das Projekt wird durch das Architektenbüro Blauraum geplant und begleitet und wurde am 04. April 2019 im Bauausschuss der Stadt Göttingen vorgestellt.