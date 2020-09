Werne plant den größten Surfpark der Welt

Auf einem rund 15 Hektar großen ehemaligen Zechengelände an der Flöz-Zollverein-Straße in Werne planen die Stadt und die SW GmbH & Co. KG einen Surfpark. Er soll laut des Investors der weltweit größte seiner Art werden. Die „Surfwrld“ soll fast viermal längere Surfmöglichkeiten am Stück als herkömmliche Anlagen bieten. Damit steht für das Areal der alten Zeche nach 45 Jahren endlich eine konkrete Nachnutzung zur Debatte.

.

„Wir freuen uns sehr, eine neue und wirklich spannende Idee für das freie Zechengelände in Werne vorzustellen“, so Bürgermeister Lothar Christ. „Neben der Revitalisierung der Brachfläche und der Schaffung von Arbeitsplätzen ist das Vorhaben besonders als touristischer Anziehungspunkt für Stadt und Region von hoher Bedeutung.“



In der ersten Ausbaustufe ist ein rund 250 Meter langes Becken vorgesehen, in dem alle 15 Sekunden Wellen mit bis zu zwei Metern Höhe produziert werden. Eine Surfschule, Beachvolleyballfelder, Liegewiesen, Gastronomie, ein Wohnmobilstellplatz und eine sogenannte stehende Welle runden das Angebot ab. Ein zweites großes Becken mit ähnlichen Abmessungen ist für die nächste Ausbaustufe geplant. Auch eine Nutzung im Winter sei laut der Investoren möglich. In Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen soll ein Zentrum für Wellen- und Wasserbauforschung entstehen.



„Wir werden in Werne den größten Surfpark der Welt errichten. Die Surfwrld wird zweimal so viele Becken, fast dreimal so viel Wasserfläche und fast viermal längeres Surfen am Stück als herkömmliche Anlagen dieser Art bieten“, bringt es Dr. Michael Detering vom Projektträger SW GmbH & Co. KG auf den Punkt. Er ist in Werne ansässig und bezeichnet den Standort als ideal für dieses Vorhaben. „Die SURFWRLD verspricht eindrucksvolle Aktivitäten direkt vor der Haustür und mitten im Herzen von NRW.“ Ähnliche Freizeitanlagen ziehen bereits im Ausland zahlreiche Wassersportler und Besucher an.



Die „Surfwrld“ soll nicht nur als Freizeitanlage, sondern im Winter auch für die wasserbauliche Forschung genutzt werden, da die Projektentwickler teilweise selbst in der Umwelttechnik und wasserbezogenen Forschung aktiv sind. Führende wissenschaftliche Partner sind die RWTH Aachen und die TH Köln, die an der Konzeption der Anlage bereits seit gut einem Jahr mitwirken. Die Einrichtung steht nach Fertigstellung aber auch anderen Hochschulen offen. Das Investitionsvolumen für die erste Ausbaustufe wird mit 30 Millionen Euro veranschlagt. Der Projektträger SW GmbH & Co. KG rechnet mit jährlich 200.000 Gästen.



„Die Surfwrld ist mit einer überregionalen Strahlkraft im Freizeitsektor verbunden und wird ein echter touristischer Magnet sein“, ist sich Wirtschaftsförderin Carolin Brautlecht sicher. „Neben den zunächst 116 direkten Arbeitsplätzen der Einrichtung werden insbesondere die indirekten Arbeitsplatzeffekte deutlich höher zu bemessen sein. Dabei ist uns wichtig, dass die gesamte Stadt von dieser Anlage profitiert.“



Dr. Michael Detering: „Wir haben einen sehr engagierten Zeitplan, möchten die Anlage Ende 2022 für den Forschungsteil in Betrieb nehmen und dann im Frühjahr 2023 die Eröffnung des Surfparks feiern.“