Werksviertel München - Stadtrat fasst Billigungsbeschluss

Die Vollversammlung des Münchner Stadtrats hat in ihrer letzten Sitzung des Jahres 2016 den Bebauungsplan für das Werksviertel gebilligt – ein historischer Beschluss für die Entwicklung Münchens. Nach jahrelanger intensiver Planung ist die Umsetzung des neuen Stadtviertels einen entscheidenden Schritt weitergekommen.

.

Hinter dem Vorhaben stehen die Grundstückseigentümer: die Landeshauptstadt München, Corpus Sireo für die Deutsche Telekom, Maltz Verwaltungs GbR, Hamberger Großmarkt, Office First, Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung (MGS), OTEC, R&S Immobilienmanagement für Rohde & Schwarz und die Stadtwerke München (SWM). Neun ganz individuelle Eigentümer – aber mit einer großen Vision: Ein neues Stadtviertel mit richtungsweisendem Charakter für München zu realisieren. Die Entscheidung der Stadträte wurde von den Eigentümern begeistert aufgenommen: „Nach vielen Jahren der Arbeit und Vorbereitung auf diesen Tag sind wir stolz und zufrieden. Der Startschuss für das Werksviertel ist damit offiziell gefallen,“ so das gemeinsame Statement.



In den kommenden Jahren entsteht auf dem Areal hinter dem Ostbahnhof ein neues Quartier innerhalbe der Münchner Stadtgrenzen. Auf insgesamt 39 Hektar entsteht ein Ort, der die täglichen Lebensbereiche Wohnen, Leben und Arbeiten miteinander kombiniert.



Traditionsunternehmen wie Pfanni, Zündapp, Konen und Optimol prägten den historischen Standort. Wo einst Kartoffeln zu Knödeln verarbeitet und Motorräder und Schmierstoffe produziert wurden, werden zukünftig tausende Menschen wohnen, arbeiten, einkaufen, zur Schule gehen und Kultur genießen.



Die besondere Herausforderung des ungewöhnlichen Projekts besteht darin, das neue Stadtviertel inmitten des innerstädtischen Umfelds sensibel einzugliedern. Nur durch die enge Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Eigentümern gelingt diese einmalige Aufgabe.



Zu den Highlights im Werksviertel gehört das neue Münchner Konzerthaus. Bereits im Dezember 2015 hat die Bayerische Staatsregierung das Werksviertel als Standort für die neue Spielstätte des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks ausgewählt. Das Werksviertel-Motto „Geschichte Lebt. Zukunft entsteht.“ gilt nach der bedeutungsvollen Entscheidung des Stadtrats der Landeshauptstadt mehr denn je.