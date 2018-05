Werbeagentur Orfgen Marketing mietet 742 m² in Essen-Rüttenscheid

Die Stadtteilentwicklung in Essen-Rüttenscheid hat wieder einen großen Schritt in Richtung Zukunft gemacht. Nach dem Abriss des ehemaligen Restaurants Fabbrica Italiana und des zugehörigen Rossi-Clubs ist auf dem Gelände eine erstklassige Neubebauung entstanden. Zwei Wohnhäuser sowie ein Bürogebäude sind in dieser beliebten Lage errichtet worden. Brockhoff & Partner wurde mit der Vermarktung für die neu entstandenen Büroflächen beauftragt.

.

Als ersten Mieter in dem hochwertigen Bürogebäude hat Brockhoff Office die Werbeagentur Orfgen Marketing GmbH & Co. KG gewinnen können. Bei der Auswahl der 742 m² neuen Flächen legte Orfgen Marketing großen Wert auf Flexibilität des Objektes und auf die zentrale Lage des Standortes. Hier werden im Sommer 2018 moderne Arbeitswelten für kreative Projekte entstehen. Weitere 1.145 m² an modernen Büroflächen, davon ca. 219 m² im Erdgeschoss, ca. 459 m² im 1. Obergeschoss und noch einmal ca. 458 m² im 2. Obergeschoss stehen noch zur Verfügung.