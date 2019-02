AOF II

Die Go 4 Loyalty GmbH hat rund 220 m² in der Airport City Düsseldorf angemietet und sich damit für ihren ersten Standort in Nordrhein-Westfalen entschieden. Der Einzug wird voraussichtlich zum 2. Quartal 2019 erfolgen. Eigentümer des Neubaus „AOF II“ in der Klaus-Bungert-Straße 5a ist die Barmenia Krankenversicherung. Während des Vermittlungsprozesses wurde der neue Mieter von Savills beraten.

