Eine Werbe- und Kreativagentur hat eine rund 1.730 m² große Bürofläche am Holstenwall 6 in der Hamburger Neustadt angemietet. Damit ist das Bürogebäude Brahms-Next gegenüber der Großen Wallanlagen vollständig an einen neuen Mieter vermittelt. Die Agentur wird die neuen Flächen zum 1. Juli 2022 beziehen.

