Beate Protze vermittlet rund 2.700 m² in Sachsen

Die Beate Protze Immobilien GmbH vermeldete gestern zwei Transaktionen in Dresden und Bautzen. In der sächsischen Landeshauptstadt vermittelte das Maklerhaus eine exklusive Bürofläche über 600 m² eine Werbeagentur. In Bautzen wurde ein neuer Mieter für eine Gewerbefläche von ca. 2.100 m² im Gewerbepark Niedergurig gefunden.

.

Werbeagentur mietet im Dresdner Coselpalais

Eine nicht näher genannte Werbeagentur hat eine exklusive Bürofläche im Coselpalais in Dresdens Bestlage angemietet. Damit kann der Eigentümer der Immobilie An der Frauenkirche 12 Vollvermietung vermelden. Ab Juni 2019 können auf ca. 610 m² die Mitarbeiter ihren kreativen Ideen freien Lauf lassen. Der Mietvertrag wurde zwischen einer deutschen Immobiliengruppe und der Werbeagentur für zehn Jahre abgeschlossen.



Onlinehändler mietet im Gewerbepark Niedergurig bei Bautzen

Des Weiteren konnte in Bautzen eine Gewerbefläche von ca. 2.100 m² im Gewerbepark Niedergurig an den Onlinehändler MS Autoteile vermittlelt werden. Dieser attraktive Standort zieht immer wieder Unternehmen aus dem Produktions-, Groß- und Einzelhandels sowie Dienstleistungsbereich an. Der Immobilienunternehmer freut sich über einen langjährigen Mietvertragsabschluss.