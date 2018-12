Werbeagentur mietet 530 m² Bürofläche in Dortmund

Die Melchers Kommunikations GmbH & CO. KG hat durch Vermittlung und Beratung der Ruhr Real rund 530 m² Bürofläche im Defdahl 10 f in Dortmund angemietet. Die in 1969 gegründete Werbeagentur beschäftigt laut eigenen Angaben 14 Mitarbeiter und freut sich bereits jetzt auf den Umzug in 2019. Ausschlaggebend für die Anmietung war das flexible Bürokonzept im Büropark im Defdahl sowie das umfangreiche Stellplatzangebot. Eigentümer des Objekts ist eine Privatperson.

