Wer hat die 370 Millionen Euro ins Spiel gebracht?

Die „Süddeutsche Zeitung“ hat unlängst aus einer Studie der „Hertie School of Governance“ zitiert, wonach die Kostensteigerung bei den 170 untersuchten öffentlichen Großprojekten in Deutschland in den vergangenen Jahren bei 73 Prozent lag. Im Durchschnitt. Die Ermittlung eines solchen Wertes setzt natürlich voraus, dass zunächst überhaupt eine tragfähige Kostenschätzung bei Projektstart vorliegt. Und insofern fällt der neue Münchener Konzertsaal (vorläufig) glatt durch das Raster. Kosten in Höhe von 370 Millionen Euro vagabundieren durch Presse, Haushaltsauschuss und Finanzministerium. Aber so richtig weiß niemand, wo diese Zahl denn nun genau herkommt.

Schon im Ausschreibungsverfahren für den Architekten-Wettbewerb legten die Bayern ein sehr spezielles Kosten- und Zahlenverständnis an den Tag: 150 bis 300 Millionen Euro sollte das neue Prestigeobjekt kosten dürfen [Entscheidung über Münchens neuen Konzertsaal]. Jetzt steht seit vier Wochen der Siegerentwurf fest – und irgendwie geistern nun besagte 370 Millionen Euro Kosten durch Politik und Gesellschaft. Die prämierten Architekten scheiden als Verursacher aus, weil sie sich jetzt erst an die Feinarbeit machen, das Bauministerium wehrt sich gegen die „Fahrlässigkeit“ des Zahlengeplänkels und das Finanzministerium spricht allenfalls von einer „vorläufigen Schätzung“. Oder ist der (erhöhte) Kostenrahmen gemeint?



Baustart für Frühsommer 2018 geplant

Aber - derzeit noch - völlig unabhängig vom Kostenrahmen, ist das Bürgerinteresse groß. Allein am ersten Eröffnungstag besuchten mehr als 1.200 Bürger die Ausstellung der Architektenentwürfe, die auf ein geteiltes Echo in der Öffentlichkeit treffen. Ende Oktober war der Siegerentwurf für das neue Münchner Konzerthaus entschieden und der Öffentlichkeit vorgestellt worden [Entwurf für neuen Konzertsaal in München vorgestellt]. Den Zuschlag für den Neubau erhielt das Architekturbüro Cukrowicz Nachbaur aus Bregenz, die ein 45 Meter hohes Glashaus mit einer Fläche von 22.500 m² präsentierten. Weit ab von den Vorgaben, aber die Jury war sich einig, dass der „Siegerentwurf prägend für das Werksviertel“ sein wird. Laut Arno Lederer, Vorsitzender des Preisgerichts und Architekt, wird das zukünftige Gebäude ein nobler Ruhepunkt im Werksviertel sein. Das Konzerthaus soll unter anderem zwei Konzertsäle beherbergen, die Platz für 1.800 beziehungsweise 600 Zuhörer bieten.





Für die Ausarbeitungsphase der konkreten Baupläne verschlagen die beteiligten Parteien derzeit rund drei bis vier Monate.



Verhandlungsphase läuft

Was jetzt konkret gebaut wird, muss noch geklärt werden. Seit dem der Wettbewerb entschieden ist, laufen die Verhandlungsgespräche mit den Preisträgern an, der PFP Planungs GmbH (2. Platz), David Chipperfield Architects Gesellschaft von Architekten mbH (3. Platz), der dänischen 3XN A/S (4. Platz) und der Staab Architekten GmbH (5. Platz). Denn Innen- und Bauminister Joachim Herrmann hat es eilig, um schnellstmöglich mit den Planungen starten zu können. Parallel sollen alle weiteren Ausschreibungen wie zum Beispiel die Verga­ben der Akustikplanung, Tragwerksplanung und Gebäudetechnik auf Basis des Sieger­entwurfs vorbereitet werden. Und dann ist da natürlich auch noch die Zustimmung des Stadtrats erforderlich. Ab Frühsommer kommenden Jahres soll es dann schon ans Eingemachte gehen und das entsprechende Baufeld auf dem ehemaligen Industrieareal hinter dem Ostbahnhof, freigemacht wird, wo früher die Produktionsstätten von Traditionsunternehmen wie Pfanni und Zündapp waren und fast zeitgleich auch noch andere Projekte angestoßen werden.