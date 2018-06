WEP-Gruppe verkauft Leipziger Neubauprojekt „Konstantinum“

Visualisierung des Konstantinum

©

Im jüngeren Track-Record der Leipziger WEP-Gruppe reihen sich Projekte in vielen wachstumsstarken Zentren Deutschlands auf, darunter in Hamburg, Offenbach, Dresden und Leipzig. Während im März 2018 bereits der Baubeginn und der Verkauf des Projektes „Pfunds Höfe“ in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden mit ca. 9.200 m² Mietfläche vermeldet werden konnte, folgt nur kurz darauf ein weiteres Projekt in der Messemetropole Leipzig. BMO Real Estate Partners Deutschland sichert sich jetzt für ein Spezialsondervermögen mit dem „Konstantinum“ ein innenstadtnahes Wohn- und Geschäftshaus noch vor Baubeginn.

.

Leipzig ist eine stark wachsende Stadt. Ende 2009 lebten noch rund 505.000 Menschen in der größten Stadt Sachsens. Ende 2017 waren es schon über 590.000 Einwohner. In den letzten fünf Jahren betrug der Zuzug zwischen 32.355 und 41.567 Menschen pro Jahr und wissenschaftliche Prognosen gehen von bis zu 720.000 Einwohnern im Jahr 2030 aus. Diese positive Entwicklung bringt eine enorme Dynamik auf dem Leipziger Immobilienmarkt mit sich, auch zukünftig. Das „Konstantinum“ wird einen Teil der benötigten Flächen, insbesondere neue und attraktive Wohnungen, schaffen. „Mit dem Kauf des Konstantinums konnten wir uns bereits in einer frühen Projektphase ein hervorragendes Investment sichern. Der Neubau verfügt über moderne und nachhaltig vermietbare Wohn- und Gewerberäume. Leipzig ist außerdem für uns ein attraktiver Investitionsstandort, der sehr gute Zukunftsaussichten bietet“, so Thomas Hübner, Head of Investment bei BMO Real Estate Partners Deutschland.



Im Mai erfolgte durch die von der WEP-Gruppe gegründete Projektgesellschaft PG Konstantinum GmbH & Co. KG der Baustart für das innenstadtnahe Wohn- und Geschäftshaus. Mit dem „Konstantinum“ wird zwischen Kohlgartenstraße und der Konstantinstraße die noch vorhandene städtebauliche Lücke geschlossen. Um die innerstädtischen natürlichen Grundstücksressourcen langfristig zu schonen, wird beim Bau mit einer entsprechenden Flächenverdichtung gearbeitet. Auf dem ca. 3.800 m² großen Eckgrundstück werden über 11.000 m² Wohn- und Gewerbeflächen entstehen.



„Spätestens Ende 2020 können die ersten Mieter in das ‚Konstantinum‘ einziehen“, sagt Thomas

Kirmse, Geschäftsführer der PG Konstantinum GmbH & Co. KG. „Bereits in der Planungsphase haben wir erste positive Gespräche mit potenziellen Gewerbemietern geführt. Um individuelle Ausbauwünsche der künftigen Mieter frühzeitig berücksichtigen zu können, werden wir mit der Vermietung der Gewerbeflächen bereits 2018 starten“, ergänzt Herr Gregor Bogen, ebenfalls Geschäftsführer der PG Konstantinum GmbH & Co. KG.



Das Gebäudeensemble wird auf fast 1.400 m² über neun bis zwölf Gewerbeeinheiten verfügen. Neben Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss wird es im 1. Obergeschoss Büro- und Praxisräume geben. Darüber hinaus entstehen im „Konstantinum“ insgesamt 123 Wohnungen. Die 2-, 3- und 4- Zimmerwohnungen werden mit 55 bis 135 m² Wohnfläche sowohl für Singles als auch Familien mit Kindern geeignet sein. Dank Aufzügen und barrierefreien Wohnungszugängen sind die Wohnungen außerdem ideal für ältere Menschen. Zur hochwertigen Ausstattung gehören Fußbodenheizung und Parkettboden, Fenster mit Dreifachverglasung und Aluminiumrollläden für den sommerlichen Wärmeschutz. Darüber hinaus verfügt jede Wohnung über mindestens einen Balkon. Von den beiden oberen Geschossen werden die Mieter sogar einen eindrucksvollen Blick über Leipzigs Innenstadt genießen können.



Dank der 127 Pkw-Stellplätze im Unter- und Erdgeschoss des „Konstantinum“ wird es für jeden Wohnungsmieter je einen Stellplatz geben. Zusätzlich werden ca. 165 Fahrradstellplätze geschaffen, welche ebenerdig oder mittels eines separaten Fahrradaufzugs leicht und bequem erreichbar sind. Eine gute ÖPNV-Anbindung ist ohnehin vorhanden, und zum Leipziger Hauptbahnhof sind es zu Fuß weniger als 15 Minuten. Zu Beginn der Wohnungsvermietung im Januar 2020 wird auch eine Musterwohnung erstellt sein, damit sich die zukünftigen Mieter ein konkretes Bild ihrer neuen Traumwohnung machen können. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.