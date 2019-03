WEP-Gruppe legt Grundstein für Konstantinum

Die WEP-Gruppe feierte gestern auf dem rund 3.800 m² großen Eckgrundstück zwischen Kohlgartenstraße und Konstantinstraße in Leipzig für ihr neu geplantes Wohn- und Geschäftshaus Konstantinum die Grundsteinlegung. In Anwesenheit zahlreicher Gäste wurde die traditionelle Zeitkapsel mit Tageszeitung, Übersichtsplan sowie symbolischen 20,19 Euro für das Baujahr 2019 eingemauert. Diese ehrenvolle Aufgabe übernahmen die beiden Geschäftsführer der PG Konstantinum GmbH & Co. KG, Gregor Bogen und Thomas Kirmse. Unterstützt wurden sie dabei von Claus Wisser und Dr. Holger Koppe, beide Hauptgesellschafter der WEP Gruppe sowie Oliver Scholl, Fund Manager der BMO Real Estate Partners Deutschland, die das Objekt bereits vor Baubeginn erworben hat [wir berichteten]. Weiterhin griffen Janett Wünsche, Architektin der für die gesamte Planung des modernen Gebäudeensembles zuständigen WEP Planung und Beratung GmbH sowie Bauleiter Torsten Pilz zur Maurerkelle.

