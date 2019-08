Wentzel Dr. Homes startet weiteren Immobilienshop in Ahrensburg

Wentzel Dr. Homes eröffnet einen neuen Immobilienshop in der Klaus-Groth-Straße in bester City-Lage von Ahrensburg, der künftig die Region Ahrensburg, Stormarn sowie den nördlichen Hamburger „Speckgürtel“ abdecken soll. Neben den bereits bestehenden Shops in Glinde, Norderstedt und Quickborn sowie der Zentrale in Hamburg ist dieser der erste gemeinsame Shop nach der Fusion von German Homes und Wentzel Dr. Vertrieb im Oktober 2018. In diesem Jahr folgen noch zwei weitere Shoperöffnungen im Umland von Hamburg.

