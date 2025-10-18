Weltweites Immobilienvermögen wächst auf fast 393,3 Billionen

Der Wert sämtlicher globaler Immobilien (Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Agrarflächen) belief sich zu Beginn des Jahres 2025 laut Savills auf 393,3 Billionen US-Dollar und behauptet damit seine Position als bedeutendster Wohlstandsspeicher der Welt.

Der internationale Immobiliendienstleister erklärt, dass Immobilien weiterhin die weltweit größte Anlageklasse darstellen und den kombinierten Wert von globalen Aktien, Anleihen und Gold übertreffen. Tatsächlich entspricht der Wert allen jemals geförderten Goldes (20,2 Billionen US-Dollar) nur etwas mehr als 5 % des gesamten Immobilienvermögens. Seit 2019 ist der Gesamtwert der globalen Immobilien um 21,3 % gestiegen und liegt damit weitgehend im Einklang mit dem globalen BIP-Wachstum im selben Zeitraum (25,6 %).



Der Gesamtwert der weltweiten Immobilien ging laut der Analyse gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,5 % zurückging, was auf einen Rückgang des globalen Wohnimmobilienbestands um 2,7 % auf 286,9 Billionen US-Dollar zurückzuführen ist. Während die meisten Länder dank steigender Immobilienpreise und neuer Bautätigkeit ein Wachstum des Werts ihrer Wohnimmobilien verzeichneten, drückten sinkende Immobilienwerte in China – das ein Viertel des weltweiten Wohnimmobilienwertes ausmacht – den globalen Durchschnitt nach unten.



Der Wert von Gewerbeimmobilien belief sich auf 58,5 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 4,1 % auf Jahresbasis entspricht. Das Wachstum wurde durch die Entwicklung neuer Bestände und durch stabilisierende Werte in einigen Märkten – insbesondere in den USA – unterstützt, wo verstärkte Investitionen in die heimische Fertigung im Zuge der Produktionsrückverlagerung zusätzlichen Auftrieb gaben. Agrarflächen erreichten einen Gesamtwert von 47,9 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 7,9 % im Jahr 2024 entspricht. Getrieben wurde dieser Zuwachs durch begrenztes Angebot und steigende Nachfrage aufgrund von Bevölkerungswachstum und höherem Pro-Kopf-Lebensmittelverbrauch.



„Auch wenn das Wachstumstempo je nach Sektor und Region variieren mag, bleiben die langfristigen Fundamentaldaten des Immobiliensektors stark: Immobilien sind eine Wertanlage, ein Motor für Wirtschaftswachstum und Entwicklung, und ihre Fähigkeit, globale wirtschaftliche Veränderungen widerzuspiegeln, sichert ihre anhaltende Relevanz in einer sich wandelnden Investitionslandschaft. Kurzfristige Faktoren wie erhöhte Zinsen und Marktzyklen können zwar die Werte bestimmter Immobilientypen beeinflussen, doch die Position von Immobilien als wertvollste Anlageklasse der Welt dürfte langfristig bestehen bleiben“, kommentiert Paul Tostevin, Leiter von Savills World Research.



Laut Savills bleibt China mit einem Anteil von 23,5 % am weltweiten Wert der Immobilienmarkt mit dem höchsten Wert, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 20,7 %. Zusammen mit acht weiteren Ländern – Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Australien, Südkorea und Italien – machen die zehn größten Märkte 71 % des gesamten weltweiten Immobilienwerts aus.