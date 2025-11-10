Weltweite Nutzung von Drittanbieter-Logistikdienstleistern steigt

Der Flächenumsatz durch Drittanbieter-Logistikdienstleister (3PLs) ist in diesem Jahr weltweit gestiegen. Allein in den USA verzeichnete das Segment im zweiten Quartal einen Anstieg um 12 %, da Einzelhändler und Hersteller zunehmend auf 3PLs zurückgreifen, um Lieferkettenrisiken besser zu managen, berichtet Savills.

.

Laut einer Analyse von Savills im Rahmen seines globalen Thought-Leadership-Programms Impacts entfielen im 2. Quartal 2025 in den USA 42 % der gesamten Flächennachfrage im Lagersektor auf 3PL-Dienstleister. In der Asien-Pazifik-Region zeigt sich ein Muster kontinuierlichen, langfristigen Wachstums, mit einem 3PL-Anteil von derzeit 46 % am gesamten Flächenumsatz. Europa liegt mit rund 33 % des Lagerflächenumsatzes im 2. Quartal noch darunter, doch die Nutzung von 3PLs ist in den letzten zwei Jahren im regionalen Durchschnitt allmählich gestiegen.



Savills zufolge schwankt der Anteil von Herstellern und Unternehmen, die ihre Logistik an 3PL-Dienstleister auslagern, weltweit häufig in Abhängigkeit von den kurzfristigen Marktbedingungen. So war in den Jahren 2023 und 2024 in Europa und den USA eine Entwicklung zu beobachten, bei der sich die Abhängigkeit von 3PLs verringerte, da sich der Markt an die Bedingungen nach der Pandemie und eine nachlassende Nachfrage im E-Commerce anpasste.



„Inzwischen hat die Attraktivität von 3PL-Partnern jedoch wieder zugenommen. Outsourcing bietet Flexibilität und ermöglicht es den Nutzern, Lagerbestände neu zu positionieren, ihre Lieferketten zu diversifizieren und den Betrieb je nach Bedarf zu skalieren. Ein entscheidender Vorteil angesichts anhaltender makroökonomischer und logistischer Unsicherheiten. Darüber hinaus ermöglichen 3PLs Kosteneinsparungen, effizienteres Personalmanagement sowie Zugang zu fortschrittlicher Technologie, ohne dass im Voraus hohe Investitionen erforderlich sind“, kommentiert Sebastian Lindner, Head of Industrial Agency Germany.



Sarah Brooks, Associate Director bei Savills World Research, ergänzt: „Das Outsourcing an 3PL-Dienstleister ist nicht ohne Risiko. Es kann zu Integrationsherausforderungen führen, die Kontrolle über Kundenerfahrungen einschränken und das Potenzial für Dienstleistungsunterbrechungen verursachen. In der heutigen Welt, in der Lieferketten kurzfristig durch Handelsbarrieren, Klimaereignisse oder geopolitische Entwicklungen beeinträchtigt werden können, erkennen jedoch viele Einzelhändler und Hersteller, dass die Vorteile die potenziellen Nachteile überwiegen. Daher ist davon auszugehen, dass der 3PL-Flächenumsatz weltweit kontinuierlich weiter zunehmen wird. Insbesondere, da viele Anbieter derzeit verstärkt in fortschrittliche Plattformen investieren. Dazu gehören KI-gestützte Lösungen, die die IT-Systeme der Kunden besser mit den Logistikprozessen der 3PLs verknüpfen.“