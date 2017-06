Weltweit werden 33,5 Millionen m² Einzelhandelsfläche in Shopping-Centern entwickelt

2016 befanden sich 33,5 Millionen m² an Einzelhandelsflächen in Shopping-Centern in den Top-Städten weltweit in der Entwicklung (minus 20,0 Prozent gegenüber dem Jahr 2015). Gleichzeitig wurden 2016 12,5 Millionen m² fertiggestellt. Entgegen des rückläufigen Trends in den vergangenen Jahren bedeutet dies im Vergleich zum Jahr 2015 einen weltweiten Anstieg von 11,4 Prozent. Dies ist ein Ergebnis des aktuellen Reports „Global Shopping-Center Development“ des integrierten Immobiliendienstleistungsunternehmens CBRE. Der Report untersuchte Shopping-Center in 168 Städten und berücksichtigt Center ab einer Größe von 20.000 Quadratmetern.

.

„In Deutschland verzeichnen wir im internationalen Vergleich mit 125 m² Shopping-Center Fläche (ab 10.000 m²) auf 1.000 Einwohner eine vergleichsweise geringe Dichte an Shopping-Centern“, sagt Jan Linsin, Head of Research Germany bei CBRE. Beispielsweise sind es in Großbritannien 271 Quadratmeter pro 1.000 Einwohner und in den USA sogar 1.140. „Trotz dieser geringen Dichte gibt es kaum noch neue Projektentwicklungen von Shopping-Centern in Deutschland – bundesweit befinden sich aktuell acht Center mit einer Fläche von knapp 230.000 m² im Bau. Dies liegt jedoch weniger an einem mangelnden Interesse der Investoren – angesichts des Rekordwertes am Investmentmarkt für deutsche Einzelhandelsimmobilien von 3,8 Milliarden Euro im ersten Quartal 2017 ist das Interesse ungebrochen hoch – sondern vielmehr an aufwändigen Genehmigungsverfahren inklusive Bürgerbegehren, die kaum noch zu bewältigen sind“, erklärt Jan Dirk Poppinga, Co-Head of Retail Investment bei CBRE in Deutschland.



In Asien entstehen die meisten neuen Center

Mit 26,6 Millionen m² befanden sich in der Region Asien-Pazifik (APAC) die meisten Centerflächen in der Entwicklung (minus 24 Prozent). Hiervon wurden alleine in China rund 19,7 Millionen m² in neuen Shopping-Centern geplant. Damit bleibt China der weltweit aktivste Markt für Shopping-Center. Von den 20, bezüglich der Entwicklung von Flächen in Shopping-Centern, aktivsten Städten befinden sich 15 in der Volksrepublik. Shenzhen ist mit 4,5 Millionen m² auf Platz eins in der internationalen Rangliste, gefolgt von Shanghai mit drei Millionen m². Zusammen vereinen diese beiden Städte rund 40 Prozent von Chinas geplanten Shopping-Centern, ähnlich wie bereits Ende 2015. Auch in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) verlangsamt sich die Entwicklung neuer Shopping-Center. Rund 4,49 Millionen m² an Flächen in Shopping-Centern befanden sich hier in der Entwicklung (minus ein Prozent). Die Türkischen Städte dominierten dabei die Entwicklung mit 1,13 Millionen m² in der Planung – verteilt auf 17 Shopping-Center. In der Region Amerikas befanden sich 2016 2,46 Millionen Quadratmeter in der Pipeline (minus acht Prozent), ein Großteil hiervon in Mexiko.



„Aufgrund der Herausforderungen durch den E-Commerce und einer auf manchen Märkten eintretenden Sättigung wird es zukünftig eine Verlangsamung der Entwicklungen von Shopping-Centern geben“, erklärt Jan Schönherr, Co-Head of Retail Investment bei CBRE in Deutschland. „In Deutschland wie auch in anderen Ländern wird der Schwerpunkt immer stärker auf der Neupositionierung und Renovierung bestehender Shopping-Center und damit einhergehend auf dem Ermöglichen eines positiven Einkaufserlebnisses für die Verbraucher liegen“, sagt Schönherr.



Fertigstellungen in Amerika um 43,6 Prozent gestiegen

Der Anstieg der in fertiggestellten Shopping-Center-Flächen um 11,4 Prozent auf 12,5 Millionen m² wurde vor allem durch Fertigstellungen in der Region Amerikas angetrieben. Dort wurde der im weltweiten Vergleich mit 43,6 Prozent größte Anstieg an fertiggestellten Shopping-Centern verzeichnet, bedingt durch einen hohen Anstieg in Mexico mit rund 1,3 Millionen m². Die Fertigstellung in EMEA lag bei rund 16 Prozent des weltweiten Volumens und verzeichnete einen Anstieg von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei sind Moskau und Istanbul die einzigen Städte außerhalb von Asien, die in den Top-10 Städten mit der höchsten Fertigstellungsrate liegen. In der Region APAC ging die Fertigstellung zurück, blieb mit 8,35 Millionen m² jedoch weiterhin auf Platz eins.