Weltweit robuste Bautätigkeit bei Rechenzentren

Die starke Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten und der Mangel an verfügbarer Energie in vielen Schlüsselmärkten sorgen weltweit dafür, dass die Leerstände bei Rechenzentren weiter gering sind und die Mieten trotz robuster Bautätigkeit weiter steigen, so ein neuer CBRE-Report.

.

Der erste Global Data Centre Report von CBRE analysiert zentrale Aspekt wie den Gesamtbestand, die Leerstandsraten, die Nettoabsorption, Preise und Mietpreise sowie die Verfügbarkeit in etablierten und aufstrebenden Märkten in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika.



Trotz der starken kurzfristigen Fundamentaldaten könnten Engpässe bei der Stromversorgung die Entwicklung in Märkten wie Frankfurt einschränken oder verzögern. Aufstrebende Märkte, wie Mailand, in denen ausreichend Strom verfügbar ist, profitieren hingegen von derartigen Entwicklungen. So wird sich die Gesamtkapazität in Mailand zwischen dem ersten Quartal 2023 und dem vierten Quartal 2024 fast verdoppeln.



Insgesamt wächst der Bestand an Rechenzentren, trotz Problemen bei der Verfügbarkeit von Strom und Grundstücken, in vielen Märkten weiter. Dabei versuchen etablierte Märkte wie London und Frankfurt der Nachfrage weiterhin voraus zu sein: Fast die Hälfte der 2023 neu auf den europäischen Markt kommenden Kapazität wird in den beiden Metropolen bereitgestellt werden, die auch beliebte Standorte für sogenannte Hyperscaler sind.



„Die starke Nachfrage nach Rechenzentren führt dazu, dass auch die Projektpipeline weiter gut gefüllt ist. Mit dem rasanten Wachstum der künstlichen Intelligenz und anderer Technologien wie dem Gaming und Streaming, aber auch selbstfahrender Autos, wird die Nachfrage in Zukunft noch weiter steigen“, sagt Andrew Jay, Head of Data Centre Solutions für Europa bei CBRE. So ist auch die Leerstandsrate weiterhin sehr gering.



„Die Anbieter von Rechenzentren sehen sich mit einem Zwiespalt konfrontiert„, sagte Kevin Restivo, Data Centre Research Director bei CBRE. „Die absolute Nachfrage nach Kapazitäten war in den fünf wichtigsten Märkten in Europa noch nie so hoch. Umgekehrt gibt es in diesen und auch vielen anderen wichtigen europäischen Märkten einen mehr oder weniger großen Mangel an verfügbarer Energie, was es den Anbietern von Rechenzentren erschwert, diese Nachfrage zu befriedigen.“



Mit einer Kapazität von 707 Megawatt ist Frankfurt nach London der zweitgrößte Markt für Rechenzentren in Europa und der viertgrößte weltweit. Trotz deutlich gestiegener Strompreise infolge des Kriegs in der Ukraine sowie von der Regierung geplanter neuer Gesetze zur Steigerung der Energieeffizienz, die zu höheren Kosten bei Betreibern von Rechenzentren führen könnten, bleibt die Nachfrage insbesondere von Hyperscalern, CSPs sowie internationalen Unternehmen und Content-Providern groß. So sank die Leerstandsrate in Frankfurt im ersten Quartal 2023 auf ein Allzeittief von 4,8 Prozent. Im ersten Quartal 2022 waren es noch 8,6 Prozent gewesen. Dementsprechend sind die Mieten für kleinteilige Colocation sehr stark in den vergangenen Monaten gestiegen, auch bei großen Hyperscale Anmietungen gab es eine leichte Teuerung. Und auch die Projektpipeline ist weiterhin gut gefüllt: bis Ende 2024 werden über 1 GW Kapazität in Frankfurt in Betreib sein.