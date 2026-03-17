Erfolgreicher Bestandsflächenausbau
Weltraumtechnik wächst in Ludwigsburg – ISPTech mietet 1.200 m² im LIZ
Patron Capital und Inbright sichern sich mit ISPTech einen wachstumsstarken Hightech-Mieter für das Ludwigsburg Industriezentrum. Der Spezialist für Antriebssysteme für Satelliten baut mit der Anmietung von 1.200 m² seinen bestehenden Standort weiter aus und nutzt modernisierte Bestandsflächen für Forschung und Entwicklung. Parallel starten Neubau und ein Startup-Programm, das weitere Innovationstreiber anziehen soll [wir berichteten].
ISPTech ist bereits seit 2025 im LIZ ansässig und reagiert mit der Expansion auf sein Wachstum, zuletzt gestützt durch eine Seed-Finanzierung von 5,5 Mio. Euro. Die zusätzlichen Flächen sollen insbesondere die Entwicklungs- und Testkapazitäten erweitern. Am Standort arbeiten derzeit mehr als 35 Beschäftigte, perspektivisch ist ein weiterer Personalaufbau geplant.
„Dass ISPTech seine Aktivitäten im LIZ ausbaut, ist ein starkes Signal für den Standort,“ sagt Dr. Till Meister, Projektleiter LIZ und Prokurist bei Inbright. „Das Unternehmen repräsentiert eine wachstumsstarke Schlüsseltechnologie, die für die industrielle Zukunft Deutschlands von zentraler Bedeutung ist. Genau dafür entwickeln wir das LIZ: als Plattform für industrielle Innovation und Wachstum.“
„Die neuen Flächen im LIZ ermöglichen es uns, unsere Entwicklungs- und Testkapazitäten deutlich zu erweitern und unsere Technologien schneller zur Einsatzreife zu bringen,“ sagt Lukas Werling, Co-Founder und CEO von ISPTech. „Dass wir kurzfristig bezugsfertige Flächen nutzen können und gleichzeitig der Neubau am Standort startet, gibt uns Planungssicherheit für die nächsten Entwicklungsschritte.“
Das LIZ auf dem Areal an der Schlieffenstraße, Gröner- und Wilhelm-Feinstraße positioniert sich als Plattform für industrielle Innovation mit Fokus auf technologieorientierte Unternehmen. Neben ISPTech sind bereits weitere Nutzer aus Industrie und Technologie angesiedelt, während Gespräche mit zusätzlichen Mietinteressenten laufen. Die Nutzungen reichen von Produktion und Logistik bis zu Forschung und Hightech-Sektoren wie Luft- und Raumfahrt oder KI.
Das Projekt zählt zu den größten privat finanzierten Industrieentwicklungen in Süddeutschland. Auf einem rund 51.000 m² großen Areal entstehen insgesamt etwa 100.000 m² Mietfläche. Die Revitalisierung der Bestandsgebäude ist weit fortgeschritten, der Baustart für neue Flächen ist für April 2026 geplant.
Parallel wird mit „Lizzy“ ein Bereich speziell für Startups und Scaleups aufgebaut. Flexible Einheiten zwischen 300 und 3.500 m² sollen jungen Unternehmen Raum für Wachstum bieten. Ein begleitender Wettbewerb mit Mietzuschüssen soll zusätzliche innovative Firmen an den Standort ziehen [wir berichteten].