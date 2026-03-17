Weltraumtechnik wächst in Ludwigsburg – ISPTech mietet 1.200 m² im LIZ

Patron Capital und Inbright sichern sich mit ISPTech einen wachstumsstarken Hightech-Mieter für das Ludwigsburg Industriezentrum. Der Spezialist für Antriebssysteme für Satelliten baut mit der Anmietung von 1.200 m² seinen bestehenden Standort weiter aus und nutzt modernisierte Bestandsflächen für Forschung und Entwicklung. Parallel starten Neubau und ein Startup-Programm, das weitere Innovationstreiber anziehen soll [wir berichteten].

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