Einen mittelfristigen Mietvertrag über ca. 15.000 m² Nutzfläche hat der Logistik-, Fulfillment- und Marketing-Dienstleister WeLog im Lahn-Dill-Kreis abgeschlossen. Es handelt sich um eine Umschlagimmobilie, die dem Dienstleistungsunternehmen 12.365 m² reine Hallenfläche und 2.560 m² Bürofläche bietet. Das Solitärgebäude befindet sich in der Rodenbacherstraße 33-47 in Haiger an der Autobahn A45

[…]