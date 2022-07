Wellner und Borkers scheiden aus Vorstand der Deutschen EuroShop aus

Am 8. Juli 2022 hat die aus dem Bieterkonsortium von Oaktree Capital Management, L.P. und der Cura Vermögensverwaltung bestehende Hercules BidCo GmbH bekanntgegeben, dass das Übernahmeangebot an die Deutsche EuroShop erfolgreich war. Nun haben Wilhelm Wellner und Olaf Borkers entschieden, aus dem EuroShop-Vorstand auszuscheiden.

.