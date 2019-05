Bürovermietungsmarkt Mainz erreicht zweitbesten Wert der letzten fünf Jahre

Nach Angaben von Colliers International konnte im Jahr 2018 auf dem Mainzer Bürovermietungsmarkt ein Flächenumsatz von rund 47.800 m² erzielt werden. Auch wenn der Markt nicht an das starke Vorjahresergebnis anknüpfen konnte, handelt es sich um den zweitbesten Wert der letzten fünf Jahre.

.

„Zurückzuführen ist das verringerte Jahresergebnis vor allem auf den Umsatzrückgang im Segment zwischen 1.000 und 2.000 m² um rund 31 % und dem großflächigen Segment über 5.000 m² um circa 35 %. Steigern konnte sich die Vermietungsaktivität hingegen im Segment zwischen 2.000 und 5.000 m². Das Nachfragefundament des Mainzer Bürovermietungsmarktes bildete traditionell das kleinflächige Segment bis 1.000 m² mit einem Umsatzanteil von rund 50 %, das im Vergleich zum Vorjahr mit 7 % verhältnismäßig geringe Flächeneinbußen verzeichnete“, erklärt David Zimmermann, Associate Director Office Letting Mainz.



Durchschnittsmiete mit weiterem Anstieg

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Niveau der Spitzenmiete durch zahlreiche Anmietungen in Fertigstellungen und Projektentwicklungen bestätigt. Zum Ende des Jahres lag die Spitzenmiete unverändert bei 14,50 Euro/m². Demgegenüber haben die angespannte Leerstandssituation und die steigende Zahlungsbereitschaft der Marktteilnehmer die gewichtete Durchschnittsmiete um rund 6 % auf 12,20 Euro/m² ansteigen lassen.



Leerstandsquote unterschreitet 3-%-Schwelle

Der Leerstandsabbau hat sich im Jahr 2018 weiter fortgesetzt. Zum Jahresende standen in Mainz nur rund 38.300 m² für eine kurzfristige Anmietung zur Verfügung, womit sich der Leerstand seit 2014 nahezu halbiert hat. Ein erneuter Rückgang um circa 23 % bedeutet einen neuen Tiefstwert im Fünf-Jahres-Vergleich. Demzufolge reduzierte sich auch die Leerstandsquote binnen Jahresfrist um circa 70 Basispunkte auf lediglich 2,4 %.



Fazit und Prognose

Wenngleich der Mainzer Bürovermietungsmarkt nicht an die Dynamik des Vorjahres anknüpfen konnte, wurde 2018 ein solides Ergebnis erreicht. Allgegenwärtig ist der Angebotsmangel, der in Kombination mit einer steigenden Zahlungsbereitschaft der Marktteilnehmer in einem erneuten Anstieg des durchschnittlichen Mietniveaus resultierte. „Vor dem Hintergrund hoher Vorvermietungsquoten ist auch im kommenden Jahr von einer Fortsetzung des Leerstandabbaus und einer steigenden Spitzenmiete auszugehen. Unter diesen Rahmenbedingungen wird für 2019 ein Flächenumsatz erwartet, der dem Fünf-Jahres-Schnitt von rund 40.000 m² entspricht“, so Zimmermann abschließend.