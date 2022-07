Weiteres Rekordjahr bei Logistik- & Industrievermietungen

Der Markt für Vermietungen im Industrie- und Logistiksegement legte erneut zu. Mit 152.000 m² neu vermieteter Hallenfläche wurde das sehr gute Vorjahresergebnis noch einmal um 19,7 % übertroffen. Haupttreiber dieser Dynamik waren drei Großabschlüsse in Bondorf (Landkreis Göppingen), Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) und Wernau (Landkreis Esslingen), mit einem Gesamtvolumen von 67.500 m². Dies entspricht ca. 45 % der gesamten Vermietungsleistung im ersten Halbjahr 2022.

.

Beim Gesamtergebnis entfielen etwa 109.000 m² bzw. 72 % auf Bestandsflächen. Erfreulich ist, dass ca. 43.200 m² im Neubausegment erfolgreich vermietet werden konnten. Dies entspricht fast dem doppelten Volumen gegenüber dem gesamten Vorjahr. Bis auf ein Projekt im Landkreis Göppingen handelt es sich hierbei ausschließlich um Brownfield-Entwicklungen.



Gleichzeitig besteht in der gesamten Wirtschaftsregion Stuttgart weiterhin ein eklatanter Flächenmangel. Vor allem im Landkreis Ludwigsburg sorgte das fehlende Angebot für sinkende Abschlusszahlen. „Der konstante Nachfrageüberhang in der Region Stuttgart birgt auch ein gewisses Marktrisiko. Somit können weder kurz- noch mittelfristige Nachfragen im Industrie- und Logistiksegment bedient werden“, konstatiert Alexander Fink, Berater für Industrie & Logistik bei E & G Real Estate.



Beinahe das gesamte Mietvolumen im ersten Halbjahr 2022 entfiel auf die Bereiche E-Commerce/ Handel (ca. 48 % Marktanteil), Transport/ Logistik (ca. 25 %) sowie Industrie/ Produktion (ca. 20 %). Dabei lag die Mietpreisspanne für Bestandsflächen zwischen 3,90 Euro pro m² und 6,90 Euro pro m². Dies entsprach einer Durchschnittsmiete von ca. 5,60 Euro und bestätigte erneut den konstanten Anstieg des Mietpreisniveaus der letzten Jahre (2021 gesamt: 5,50 Euro pro m²).



Bei Neubauflächen wurden Mietpreise von 6,80 Euro pro m² bis 7,10 Euro pro m² erzielt. Somit verblieb die Durchschnittsmiete vorläufig bei 7,00 Euro prom². Angesichts des knappen Angebots an verfügbaren Neubauflächen, dürfte jedoch die Spitzenmiete im zweiten Halbjahr weiter anziehen. Den anhaltenden Aufwärtstrend für Industrie- und Logistikmieten bestätigt auch Alexander Fink. „Bei den anstehenden Vermietungen eines fertiggestellten Neubaus in Altbach und einer Projektentwicklung in Ebersbach erwarten wir deshalb ein neues Spitzenmietniveau zwischen 7,25 Euro pro m² und 7,50 Euro pro m².“