Drei neue Mieter im Projekt Gorkistraße / Tegel Quartier

Erneuter Vermietungserfolg: Gleich drei neue Mieter konnte die HGHI in den vergangenen Wochen für ihr Großprojekt Fußgängerzone Gorkistraße / Tegel Quartier (Gorkistraße 11-21) gewinnen und eine Gesamtfläche von rund 200 m² vermieten. Zu den neuen Mietern gehören das Reisebüro Wörlitz Tourist mit einer Mietfläche von 106 m², der Bubble- Tea-Shop BoBoQ mit einer Mietfläche von 42 m² und die Bäckerei Feihl mit einer Mietfläche von 55 m². Die Eröffnung der drei im Erdgeschoss befindlichen Läden ist für Herbst 2021 geplant.

.

Das bundesweit einzigartige Bauprojekt Fußgängerzone Gorkistraße / Tegel Quartier steht für die umfangreiche Modernisierung und Erweiterung der kompletten ca. 250 m langen Fußgängerzone Gorkistraße samt dem ehemaligen Einkaufszentrum Tegel-Center, dem damaligen Kaufhaus Hertie sowie der traditionsreichen Markthalle Tegel. Die Revitalisierung der Fußgängerzone Gorkistraße ist eines der größten Projekte der HGHI und besteht aus insgesamt vier umfangreichen Bauabschnitten.



Auf insgesamt ca. 90.000 m² Bruttogeschossfläche entstehen ca. 36.000 m² Retailfläche sowie ca. 28.000 m² Bürofläche. Mehr als 80 % aller Mietflächen sind bereits vermietet, ein großer Erfolg für das Projekt. Bekannte Einzelhändler wie REWE, P&C oder dm sowie der Büromieter Deutsche Rentenversicherung Bund sind Mieter der zukunftsweisenden Einkaufsstraße. Zusammen mit dem bereits bestehenden Markenumfeld bietet die Fußgängerzone Gorkistraße / Tegel Quartier eine Vielfalt an Shoppingmöglichkeiten mit insgesamt über 100 Einzelhandelsgeschäften.



Die Fußgängerzone Gorkistraße / Tegel Quartier befindet sich im Norden Berlins, im Ortsteil Tegel, dem quirligen Zentrum des Berliner Bezirkes Reinickendorf. Die infrastrukturelle Anbindung an das Berliner Verkehrsnetz ist hervorragend. In ca. 5 Autominuten ist die Autobahn A111 zu erreichen. Im projekteigenen Parkhaus stehen ca. 320 PKW-Stellplätze zur Verfügung. Durch die unmittelbare Nähe (1 Minute Fußweg) zu S-Bahn und U-Bahn sowie zahlreichen Buslinien verfügt die Einkaufsstraße auch über eine optimale Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Und da das Fahrradfahren immer beliebter wird, schuf die HGHI zudem einen überdachten Fahrradstellplatz mit 200 Plätzen in unmittelbarer Nähe des Projektes.



Zur Teilfertigstellung des Projektes fand bereits im Juli 2021 ein „Soft-Opening“ mit der Eröffnung einiger Shops wie REWE oder dm statt. Ab Herbst dieses Jahres können die Kundinnen und Kunden dann in fast zwei Drittel aller Geschäfte einkaufen. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes ist für 2022 geplant. Die Projektentwicklung mit ihren neuen und vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten wird zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung des gesamten Berliner Nordens beitragen.