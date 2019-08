Five Guys, JD Sports und Starbucks kommen ins „Urban Soul Bonn“

Nachdem Motel One bereits als Ankermieter für das Hotel feststand, und im Frühjahr mit dem Restaurant Sander, dem Fitnessstudiobetreiber XtraFit und Lidl weitere Mieter für das neue Quartier „Urban Soul“ in der Bonner Innenstadt bekannt gegeben wurden [wir berichteten], sind nun weitere Verträge für das „Lifestyle-Haus“ an der Poststraße unterschrieben worden. Mit dabei zwei komplett neue Konzepte für die Bonner Innenstadt.

.