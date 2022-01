Weitere Mieter für den Office Campus 51°7

Brockhoff hat zwei neue Mieter für den Bürocampus der Harpen Unternehmensgruppe auf dem Entwicklungsareal Mark 51°7 in der Alte Wittener Straße 70 in Bochum vermittelt. Die Unternehmen DTS Systeme GmbH und ISL Internet Sicherheitslösungen GmbH, die zu ein und derselben Unternehmensgruppe gehören, werden Anfang 2023 gemeinsam insgesamt knapp 1.400 m² Bürofläche im 2. und 3. Obergeschoss in Gebäude 4 beziehen.

