Weitere deutsche Signa-Töchter beantragen Insolvenz

Bei der angeschlagenen Signa gehen die nächsten Tochterfirmen in die Insolvenz: Die Signa Financial Services GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main, die Signa REM Germany Rent GmbH sowie die SCAx GmbH (beide München) reichten beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg entsprechende Anträge ein.

Als vorläufiger Insolvenzverwalter ist für alle drei Gesellschaften der Jurist Torsten Martini, Partner der Wirtschaftskanzlei Görg, eingesetzt worden, der Anfang vergangener Woche schon zum vorläufigen Insolvenzverwalter der Signa Real Estate Management Germany bestellt worden ist [wir berichteten].



Die in Wien ansässige Dachgesellschaft Signa Holding, die ebenfalls bereits Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet hat [wir berichteten], arbeitet aktuell an einem Restrukturierungsplan. Der zuständige Sanierungsverwalter Christof Stapf kündigte zu Beginn der Woche umfangreiche Sparmaßnahmen an, die auch mit einem hohen Stellenabbau einhergehen. Alle nicht erforderlichen Teilbereiche mit „beträchtliche laufenden Kosten“ - hierzu gehören „Flüge, Sicherheit, Veranstaltungen, Geschäftsanbahnungen und Jagden“ - werden geschlossen, parallel werden nicht zwingend erforderliche Vermögenswerte der Holding laut Stapf unverzüglich verwertet.



Die Signa Retail Selection AG mit Sitz in der Schweiz kündigte an, die Gesellschaft geordnet abzuwickeln. Das Züricher Gericht hat in diesem Zuge die provisorische Nachlassstundung bewilligt. Durch das Verfahren soll sichergestellt werden, dass die Schweizer Handelstochter unabhängig von den Insolvenzen der restlichen Signa Gruppe abgewickelt werden kann. Zum vorläufigen Sachwalter wurde Rechtsanwalt Eugen Fritschi von der Kanzlei Bühlmann & Fritschi Rechtsanwälte bestellt. Das Signa Retail Selection hält 50 Prozent an der Schweizer Globus-Warenhauskette, die anderen 50 Prozent entfallen auf die thailändische Central Group, die Mitte November schon bei der Luxuskaufhauskette Selfridges das Ruder übernommen hat, bei der sie ebenfalls mit einer 50:50 Beteiligung mit Signa gemeinsam investiert war [wir berichteten]. Dem Schweizer Tochterunternehmen von Signa ist auch das operative Geschäft der Warenhausgruppe Galeria Karstadt Kaufhof zuzuordnen, das laut Kreisen verkauft werden soll.



Für die Signa Prime und Signa Development sind die Wege noch offen. Auf Drängen der Anteilseigner wurde in der letzten Woche mit Erhard Grossnigg noch ein weiterer Sanierungsexperte für die Tochterunternehmen als Vorstand an Bord geholt [wir berichteten]. In diese Bereiche fallen Prestigeobjekte wie das Berliner KaDeWe oder der Hamburger Elbtower. Aufgrund der starken Unternehmensverflechtungen gehen Marktexperten in den kommenden Wochen von weiteren Insolvenzen im Konzern aus.



Laut des Gläubigerschutzverbands AKV, der die Verbindlichkeiten der Signa Holding auf fünf Milliarden Euro beziffert, dem lediglich Aktiva von 2,77 Milliarden Euro gegenüber stehen, handelt es sich laut Schuldenstand, um die bisher größte Pleite Österreichs – noch vor der Alpine Bau mit 3,2 Milliarden Euro.