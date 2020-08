Weitere Berliner Karstadt-Häuser vor der Schließung gerettet

Der Berliner Senat hat gemeinsam mit dem Generalbevollmächtigten der Galeria Karstadt Kaufhof beschlossen, dass drei weitere von der Schließung bedrohte Kaufhof-Filialen in Berlin erhalten bleiben.

.

Dabei handelt es sich um die Niederlassungen am Tempelhofer Damm 191 sowie in der Müllerstraße 25, die sich seit 2018 im Bestand von DC Values befinden [wir berichteten], sowie um die Filiale in der in der Wilmersdorfer Straße 118, die zum Bestand von Redevco gehört [wir berichteten]. Der entsprechende Letter of Intent wurde von Bürgermeister Michael Müller (SPD), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und dem Karstadt-Bevollmächtigten unterzeichnet.



Der Standort am Tempelhofer Damm ist für mindestens fünf weitere Jahre gesichert, die beiden anderen bleiben zumindest drei weitere Jahre erhalten. Insgesamt werden dafür rund 45 Millionen Euro investiert.

Ursprünglich sollten sechs der elf Häuser der Gruppe in Berlin geschlossen werden. Nachdem die Rettung der Verkaufsfläche im Lichtenberger Ring-Center schon länger feststand, stehen nach dem Beschluss nun nur noch die zwei Filialen der Kette im Linden-Center in Hohenschönhausen und in der Neuköllner Gropius-Passage vor der Schließung.



Neben den Filialen in der Hauptstadt haben es in der Zwischenzeit noch andere Standorte von der Schließungsliste geschafft. Hierzu gehören zum Beispiel die Filialen in Dortmund, Nürnberg Lorenzkirche, Goslar, Potsdam, Chemnitz, Leverkusen Hamburger Alstertal-Einkaufszentrum und Singen. [Galeria Karstadt Kaufhof schließt sechs Filialen weniger]. Damit sinkt die Zahl der von der Schließung bedrohten Warenhäuser aktuell auf rund 50 Standorte.