Weisenburger und Graubner-Nachlass ziehen auf 1.338 m² nach Düsseldorf

Die beiden Immobiliendienstleister Cushman & Wakefield sowie Aengevelt haben 1.338 m² vermittelt. Das Düsseldorfer Office Agency-Team von Cushman & Wakefield hat für den Generalunternehmer Weisenburger Bau GmbH Büroflächen in Nordrhein-Westfalen vermittelt. Die Vermietungsspezialisten von Aengevelt vermittelten den Nachlass des Malers Gotthard Graubner ins Hofgartenviertel.

.

Weisenburger zieht ins Airport Office Four II

Zum 1. Juni dieses Jahres bezieht die Firma als Erstmieter eine Fläche von 538 m² im Airport Office Four II in der Airport City Düsseldorf. Als Eigentümer sowie Vermieter tritt die Barmenia Krankenversicherung a.G. auf. Neben Büros richtet Weisenburger ebenso die Bemusterungswelt „Baustein“ ein.



Das in der Klaus-Bungert-Straße 5a direkt in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens befindliche Airport Office Four II ist Ende 2017 fertiggestellt worden und besitzt eine Gesamtbüromietfläche von 5.337 m². Es verfügt über sieben Etagen und ist das gespiegelte Zwillingsgebäude des im Herbst 2015 erbauten Airport Office Fours. Außerdem stehen den Mietern 99 Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung, die direkt unter dem Gebäude liegen.



Graubner-Nachlass zieht ins Hofgartenviertel

Parallel begleiteten die Vermietungsspezialisten von Aengevelt Kitty Kemr, Verwalterin des Nachlasses des weltbekannten, 2013 verstorbenen Malers Gotthard Graubner, bei der Suche und langfristigen Anmietung geeigneter Archivräumlichkeiten in Düsseldorf. Der neue Standort ist ein denkmalgeschütztes Stadthaus im Düsseldorfer Hofgartenviertel. Wie das Maklerhaus mitteilt, hat die Verwalterin dort zur Unterbringung des Nachlasses einen langfristigen Globalmietvertrag über eine Mietfläche von über 800 m² abgeschlossen. Vermieter ist ein renommiertes Family Office.



In der Nachbarschaft domizilieren renommierte Kultureinrichtungen wie z.B. das „Goethemuseum“ im „Schloss Jägerhof“, das „Theatermuseum“ im „Hofgärtnerhaus“ und der bekannte Künstlerverein „Malkasten“, in dem schon Goethe mit den bekannten zeitgenössischen Kunstschaffenden aus Literatur und Musik verkehrte.



„Graubners akademische Heimat war die nahegelegene Kunstakademie Düsseldorf. Hier unterrichtete und inspirierte er mit Leidenschaft und Engagement viele Jahrzehnte seine Studentinnen und Studenten. Zahlreiche seiner bedeutenden Werke sind in der benachbarten Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen „K20“, in der Stiftung Museum Kunstpalast und in Galerien zu sehen“, beschreibt Dr. Wulff Aengevelt die Bedeutung der Ansiedlung des Graubner-Nachlasses in Düsseldorf.



„Vor diesem Hintergrund ist der neue Standort ideal für die anspruchsvolle Arbeit rund um das umfassende Lebenswerk von Gotthard Graubner. Das wird durch das seit Jahrhunderten niveauvoll kulturgeprägte Ambiente des Hofgarten-Quartiers belegt. Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung waren neben der exzellenten Lage und kulturaffinen Nachbarschaft der markante Stil der Liegenschaft mit Sandsteinfassade und hellen Räumlichkeiten mit hohen Decken“, ergänzt Vermietungsspezialistin Laura Rozowski