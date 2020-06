Weinmann Emergency plant neuen Firmensitz in der Gasstraße

Viel Bewegung in der Gasstraße im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld: Der Hamburger Beatmungsgeräte-Hersteller Weinmann Emergency wird am Standort seine Bereiche Verwaltung, Forschung und Entwicklung, Teststationen und Produktion von Kleinserien bündeln und hat hierfür ein 3.500 m² großes Grundstück von der Hamburg Invest gekauft. Ersten, aber noch unbestätigten Informationen zufolge, soll zudem auf dem 7.500 m² großen Nachbargrundstück auch der neue Firmensitz der Content-Marketing-Agentur FischerAppelt entstehen, der rund 30.000 m² groß werden soll. Neben den beiden geplanten Neubauten ist in der Nachbarschaft zu Jahresbeginn bereits der neue Euler Hermes-Campus fertiggestellt und durch den Kreditversicher bezogen worden [wir berichteten], zudem hat das finnische Industrieunternehmen sich Wärtsila die Gasstraße als künftigen Standort auserkoren und vor kurzem einen langfristigen Mietvertrag für das Bestandsgebäude Gasstraße 18, das zum Portfolio von Alstria gehört, unterzeichnet [wir berichteten].

.

„Das Grundstück an der Gasstraße ist eine der attraktivsten städtischen Gewerbeflächen, die von Hamburg Invest vermarktet wurden. Eine Nutzung durch Weinmann Emergency ist ein wichtiges Signal für unseren Wirtschaftsstandort. Darüber hinaus plant ein weiteres namhaftes Hamburger Unternehmen, seine verschiedenen Hamburger Standorte dort zu bündeln. Flächen für stadtteilnahes Gewerbe stehen ebenfalls zur Verfügung. Gewerbeflächen sind in Hamburg trotz Corona derzeit weiterhin sehr nachgefragt“, so Hamburg Invest Geschäftsführer Dr. Rolf Strittmatter.



Neue Firmenzentrale mit 10.000 m²

Die Hamburger Weinmann Emergency beabsichtigt aufgrund der guten Auftragslage einen eigenen, langfristigen Unternehmenssitz zu realisieren. Ziel ist es, die Funktionen Verwaltung, Forschung und Entwicklung, Teststationen und Produktion von Kleinserien an einem Standort zu bündeln. Das Medizintechnik-Unternehmen hat seinen Hauptsitz aktuell in der Immobilie in der Frohbösestraße 12 in Eimsbüttel. Bereits heute sind aufgrund des Unternehmenswachstums die Kapazitäten dort nicht mehr ausreichend, so dass das Unternehmen weitere Flächen in einem benachbarten Objekt Frohbösestraße 14 hinzumieten musste [wir berichteten].



Am neuen Firmenstandort sollen auf dem ca. 3.500 m² großen Grundstück ein ca. 10.000 m² BGF entstehen, auf denen sich das Unternehmen zukunftsfähig aufstellen und das damit verbundene Mitarbeiterwachstum abbilden kann. Das moderne, in 2004 in Betrieb genommene Zentrum für Produktion, Service und Logistik in Henstedt-Ulzburg bleibt weiterhin bestehen. Somit wird die neue Unternehmenszentrale der zweite Standort im Besitz von Weinmann Emergency.



„Hamburg ist in Europa ein wichtiger Standort für die Medizintechnik und Life Sciences. Besonders in der Zeit der Corona-Pandemie ist dieses Know-how weltweit gefragt. Weinmann ist ein Unternehmen, das durch seinen beispielhaften Einsatz einen großen Beitrag zur Rettung von Menschenleben leistet. Die Errichtung der neuen Firmenzentrale in Altona ist ein positives Signal für die gesamte Branche und ein Fundament für die Produktion dieser wichtigen Geräte in Deutschland“, so Wirtschaftssenator Michael Westhagemann.