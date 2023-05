Weinhändler zieht in Hamburger Victoria Lofts

Die Wein am Limit GmbH bezieht zum 01.08.2023 neue Räumlichkeiten im Offakamp 9 im Hamburger Stadtteil Lokstedt. Auf insgesamt 270 m² wird der Importeur von ausgesuchten Weinen aus der ganzen Welt sein Angebot präsentieren. Die Büro- und Showroom-Flächen befinden sich in den Victoria Lofts, einem nachhaltigen Bauprojekt des Projektentwicklers Graubner mit rund 11.000 m² Bruttogrundfläche.

