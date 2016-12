Engel & Völkers hat eine Produktions- und Lagerfläche in der Fichtenstraße in Düsseldorf Flingern-Süd an den Weinhändler Rotweiss vermittelt. Für das 2.075 m² große Grundstück mit einer Bebauung von ca. 1.280 m² Hallen- und rd. 175 m² Büro- und Sozialfläche konnte ein Mietvertrag mit einer Festlaufzeit von 20 Jahren plus Verlängerungsoption abgeschlossen werden.

