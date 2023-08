Die Weigl Unternehmensgruppe hat für ihre beiden Bauprojekte in der Oberpfalz, Am Fronberg im gleichnamigen Schwandorfer Stadtteil und die Ringhöfe in Wernberg-Köblitz, die Baugenehmigungen erhalten und zeitgleich den Vertrieb der insgesamt 24 Eigentumswohnungen gestartet.

[…]