Die die Wego Systembaustoffe GmbH hat insgesamt 5.300 m² Hallenfläche zuzüglich 300 m² Büro- und Sozialfläche in der Bremerhavener Straße in Köln-Niehl angemietet. Die Flächen werden zukünftig als Auslieferungslager genutzt und befinden sich in nächster Nähe zum derzeitigen Standort. RheinReal war für den Mieter und Vermieter beratend und vermittelnd tätig.

.