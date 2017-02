Wegner & Schoofs firmiert künftig unter Momentum Real Estate

Die Momentum Real Estate geht aus der Wegner & Schoofs GmbH mit neuer Gesellschafterstruktur hervor. Gesellschafter sind Bernhard Schoofs, Karl von der Lohe und Jürgen F. Kelber. Frank Wegner, Mitgesellschafter von Wegner & Schoofs, ist Ende 2016 aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Der Asset- & Property Manager im Einzelhandelsimmobilienbereich erwirbt für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie Family Offices Einzelhandelsimmobilien in den Risikoklassen Core, Core+ und Value add. „Wir beobachten erhebliches Revitalisierungspotenzial bei Bestandsimmobilien. Hier kommt es darauf an, neue funktionierende Konzepte zu entwickeln, mit Kommunen eng zusammenzuarbeiten und Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern abzuschließ...

[…]