Weg frei für 400 Mio. schweres herzmedizinisches Zentrum

Die im Sommer geschlossene Rahmenvereinbarung der Charité – Universitätsmedizin Berlin und des Deutschen Herzzentrums Berlin (DHZB) gemeinsam ein neues Herzzentrum zu errichten, ist nun notariell beglaubigt. Der Neubau wird Platz für etwa 300 Betten bieten und ab 2023 für rund 386,9 Millionen Euro auf dem Campus Virchow-Klinikum entstehen.

.