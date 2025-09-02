Wechsel von JLL: Colliers verstärkt Logistik-Expertise in Hamburg

Colliers hat sein Hamburger Team für Industrie- und Logistikimmobilien mit zwei Beratern von JLL verstärkt. Mit den Neuzugängen Julian Schulze und Kimon Roosen wächst die Einheit auf fünf Experten. Der Ausbau ist Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens in Norddeutschland.

.

Gemeinsam mit Kay Kolberg, Jan Koch und Nicolas von Seydlitz ist Colliers somit künftig mit fünf Logistikexperten in Hamburg vertreten. Neben dem Vermietungsgeschäft sowie dem An- und Verkauf berät das Team bei der Erweiterung, Konsolidierung oder Modernisierung von Bestandsflächen.



Julian Schulze ist Diplom-Immobilienökonom und verfügt über neun Jahre Immobilienerfahrung. Seine Expertise umfasst die Vermietung und den Verkauf von Industrie- und Logistikflächen sowie Gewerbegrundstücken in der gesamten Region Norddeutschland. Kimon Roosen ist Immobilienkaufmann und war zuletzt als Berater für das Industrie- und Logistik-Vermietungsgeschäft bei JLL in Hannover tätig. In seiner neuen Rolle wird sein Fokus weiterhin auf der Region Hannover liegen.



Schulze startet zum 1. Januar 2026 als Associate Director, Roosen ist seit dem 1. September 2025 Senior Consultant Industrial & Logistics.



„Als größter Hafenstandort in Deutschland zählt Hamburg zu den wichtigsten Logistikzentren Europas. Unser Anspruch als globales Unternehmen mit lokaler Expertise ist, in dieser Wirtschaftsregion vollumfängliche Beratung für unsere Kunden zu bieten. Mit Julian und Kimon setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort“, kommentiert Sascha Hanekopf, Regional Manager bei Colliers in Hamburg.