Wechsel in der Geschäftsführung der Hotel Affairs Consulting

Nach 10 Jahren erfolgreicher Tätigkeit übergibt Axel Deitermann, der bisherige Geschäftsführer der Hotel Affairs Consulting GmbH, die Geschäftsführung an die bisherige Prokuristin der Gesellschaft Stefanie Zimmermanns.

„Damit vollziehen wir einen wichtigen Schritt in der weiteren erfolgreichen und auf die Zukunft ausgerichteten Positionierung der Firma“, so Axel Deitermann. Stefanie Zimmermanns, die von Anbeginn auch zugleich Mitgesellschafterin der Hotel Affairs ist, wird die Position der Geschäftsführerin zum 01. September 2023 übernehmen. Axel Deitermann wird als Gesellschafter und Berater das Unternehmen weiterhin begleiten.



Stefanie Zimmermanns ist gelernte Hotelfachfrau im Sofitel Quellenhof Aachen. Nach einem Studium zur staatlich geprüften Betriebswirtin Fachrichtung Hotellerie und Gastronomie an der WIHOGA Dortmund ist sie seit 2007 im Bereich Hotelprojektentwicklung & -management tätig. 2013 hat sie gemeinsam mit Axel Deitermann die Hotel Affairs Consulting GmbH übernommen und wurde 2016 zur Prokuristin ernannt. Darüber hinaus leitet sie seit 2022 die Regionalgruppe der Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V.