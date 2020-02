Webshop Mister Spex eröffnet Store in der Mall of Berlin

Mister Spex eröffnet einen neuen 120 m² großen Store in der Mall of Berlin in Berlin-Mitte. Die Eröffnung ist für Mitte März 2020 geplant.

.

„Wir freuen uns auf unseren neuen Store in der Mall of Berlin“, sagt Jens Peter Klatt, Vice President Multichannel bei Mister Spex. „Berlin hat für uns eine besondere Bedeutung in unserer Omnichannel-Erfolgsgeschichte, da wir hier vor vier Jahren den ersten Mister Spex Store eröffnet haben. Mit der Mall of Berlin hat unser neues Geschäft dank der zentralen Lage einen idealen Standort in der Hauptstadt, der Besucher wie Bewohner Berlins gleichermaßen anspricht.“



Mister Spex betreibt in Deutschland bisher 18 eigene stationäre Stores. Zudem arbeitet Mister Spex mit über 500 Partneroptikern zusammen, die Online-Kunden ebenfalls Service-Leistungen vor Ort anbieten.