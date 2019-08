Wealthcore IM sichert sich das „Hilton Parkview“ in Wien für 370 Mio. Euro

Das Hotel Hilton Parkview geht an Wealthcore Investment Management GmbH. Der Asset Manager hat in einem Joint-Venture mit dem koreanischen Asset Manager Mastern Investment Management das Hotel am Am Stadtpark 1 in Wien erworben. Mastern Investment Management agiert dabei für die drei koreanischen Investoren Meritz Securities Co. Ltd., Hana Financial Investment Co. Ltd. und NH Investment & Securities Co. Ltd. Bei den Verkäufern handelt es sich um zwei österreichische Family Offices, die von Invester United Benefits vertreten werden. Mit einem Transaktionsvolumen von mehr als 370 Mio. Euro ist es eine der größten Hoteltransaktionen Europas.

