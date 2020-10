Wealthcore IM kauft erneut für Wohnfonds „Wealthcore Austria Living I“

Die Wealthcore Investment Management GmbH hat ein weiteres Objekt für ihren Spezialfonds „Wealthcore Austria Living I“ angekauft. Dabei handelt es sich um ein Neubauprojekt in Wien, das 73 Wohnungen, 2 Gewerbeeinheiten und eine Gesamtfläche von 4.926 m² umfasst. „Wir halten gezielt Ausschau nach aufstrebenden Lagen, bei denen Arbeit, Freizeit und Wohnen Urbanität garantieren. Gleichzeitig ist uns wichtig, dass die Quartiere noch Entwicklungspotenzial bieten und nicht ausgereizt sind“, sagt Christoph Wendl, Geschäftsführer der Wealthcore Investment Management GmbH.

Dazu zählt nach seinen Worten eine Architektur, die eine gemischte Nachbarschaft vorantreibt, anstatt auf einzelne Wohnformen zu setzen. Die Wohnungen in der Wagramer Straße eignen sich mit ihren Grundrissen und Größen zwischen 25 und 104 m² für verschiedene Zielgruppen.



Das Wohnprojekt befindet sich in der Wagramer Straße 115-117 im 22. Wiener Gemeindebezirk. Es soll bis Ende des Jahres fertig gestellt werden und wir dann über 4.203 m² Wohn- und 723 m² Retailfläche verfügen. Die Invester United Benefits GmbH hat den Ankaufsprozess für den Spezialfonds „Wealthcore Austria Living I“ strukturiert. Darüber hinaus wird Invester United Benefits zukünftig als Asset Manager für das Objekt agieren.



„Das Projekt Wagramer Straße ist nicht nur ein weiterer Meilenstein für den Ausbau unserer Asset Management Wohnen-Sparte, sondern zeigt auch, dass wir trotz dieser herausfordernden Zeiten einen positiven Abschluss für Wealthcore Investment Management erzielen konnten“, erklärt Michael Klement, CEO Invester United Benefits GmbH.



Wie bei den vergangenen Ankäufen war die Lage, das zu erwartende Mietniveau und die Infrastruktur maßgebende Kriterien für die Investitionsentscheidung. Unweit der Wagramer Straße befinden sich das größte Einkaufzentrum Wiens sowie Österreichs größtes Kongresszentrum Vienna International Center (VIC) – bekannt als UNO-City und Sitz der Vereinten Nationen. Die Alte Donau und die Donauinsel liegen ebenso in der Nachbarschaft. Darüber hinaus zeichnet sich der Standort durch seine gute Verkehrsanbindung aus. Die U-Bahn-Station Kagraner Platz ist in 2 Gehminuten erreichbar, die Autobahn in 5 Minuten.



Der Wohnfonds „Wealthcore Austria Living I“ richtet sich an institutionelle Investoren aus Deutschland wie Versorgungswerke, Pensionskassen oder Versicherungen, die von den Chancen des österreichischen Marktes für Wohnimmobilien profitieren möchten. Angestrebt wird ein Volumen von circa 250 Mio. Euro inklusive rund circa 150 Mio. Euro Eigenkapital. Der vom Fonds gehaltene Bestand erhöht sich mit dem jüngsten Ankauf auf 359 Wohnungen und mehr als 19.000 m².