Wealthcap wirbt in vier Monaten rund 120 Millionen Euro Eigenkapital ein

In den ersten gut vier Monaten 2018 hat Wealthcap rund 120 Millionen Euro Eigenkapital für seine Publikumsfonds eingeworben. Wealthcap setzt damit die positive Entwicklung aus dem Jahr 2017 fort. Im vergangenen Jahr konnte Wealthcap 206 Millionen Euro an Privatkunden platzieren und gehörte damit zu den größten Anbietern von Publikums-AIF (Alternative Investmentfonds) in Deutschland.

Mit rund 62 Millionen Euro entfiel mehr als die Hälfte auf den Fonds Immobilien Deutschland 40, der damit schon nach vier Monaten zu 90 Prozent ausplatziert ist. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus modernen Bürogebäuden rund um die deutsche Metropolregion Stuttgart sowie in den Städten Karlsruhe und Freiburg. Mieter sind Unternehmen aus verschiedenen Branchen. „Mit dem Wealthcap Immobilien Deutschland 40 setzen wir konsequent unsere Strategie Future Invest um, die auf zukunftssichere Standorte und Objekte setzt. Die Region Baden-Württemberg ist schließlich einer der Wachstumszentren Deutschlands“, erklärt Gabriele Volz, Geschäftsführerin von Wealthcap.



Für den im Herbst 2017 an den Start gegangenen Wealthcap Portfoliofonds 3 wurden bereits deutlich über 35 Millionen Euro eingesammelt. Damit konnte insgesamt bereits mehr als die Hälfte des geplanten Eigenkapitals von 100 Mio. Euro eingeworben werden. Der Portfoliofonds P3 investiert über Zielfonds, die zumeist institutionellen Investoren vorbehalten sind, breit gestreut in Immobilien, Infrastruktur und Private Equity. „Mit unseren Portfoliofonds ermöglichen wir unseren Investoren Zugang zu Wertsteigerungsstrategien mit starken Renditepotentialen. Über die Investition in mehrere Zielfonds aus verschiedenen Assetklassen zu unterschiedlichen Zeitpunkte sichern wir eine breite Risikodiversifizierung und so ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil“, so Volz.



Auch der erst kürzlich gestartete Private Equity 21/22 hat bereits über zwölf Millionen Euro platziert und verzeichnete den größten Wochenabsatz neben dem D40-Fonds. Das Produkt erschließt Privatanlegern große außerbörsliche europäische Unternehmensbeteiligungen, die sonst meist nur institutionellen Investoren zugänglich sind.



In der Platzierung befindet sich auch der Immobilienfonds Nordamerika 17, der in einer Büroimmobilie am Hochtechnologie-Standort Silicon Valley mit dem erfolgreichen Streaminganbieter Netflix als Mieter investiert ist. Dieser Fonds ist zu über 70 Prozent platziert. Über 12 Millionen US-Dollar konnten in den ersten Monaten 2018 eingesammelt werden.