Wealthcap vermietet 145.000 mÂ² und verkauft sieben Immobilien

Wealthcap hat 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen eine gute Performance erzielt: Mit 145.000 mÂ² vermieteter FlÃ¤che, dem Umbau der MÃ¼nchner Ten Towers und sieben planmÃ¤ÃŸigen VerkÃ¤ufen stellt der Real-Asset-Manager die Weichen fÃ¼r ein zukunftsfÃ¤higes Portfolio, dessen Vermietungsquote bei 93,6 Prozent liegt.

.

Im Jahresverlauf wurden in mehreren Objekten NeuabschlÃ¼sse und VertragsverlÃ¤ngerungen mit einem Gesamtvolumen von 145.000 mÂ² realisiert (Vorjahr: 69.000 mÂ²). Dies teilte der Fondsmanager heute mit. Die durchschnittliche Vermietungsquote im Portfolio lag Ende 2025 bei 93,6 Prozent. Parallel dazu hat Wealthcap sieben planmÃ¤ÃŸige ImmobilienverkÃ¤ufe abgeschlossen.



Vermietung: AbschlÃ¼sse in MÃ¼nchen, Essen und Frankfurt

Im VermietungsgeschÃ¤ft wurden 2025 an verschiedenen Standorten sowohl grÃ¶ÃŸere Vermietungshighlights als auch eine Vielzahl weiterer, kleinerer MietvertrÃ¤ge realisiert. In MÃ¼nchen wurden im revitalisierten BÃ¼roensemble New Ganghofer diverse Vermietungserfolge erzielt [wir berichteten]. Die ehemalige Deutschlandzentrale von KPMG wird von einer Single-Tenant- zu einer modernen, flexibel nutzbaren Multi-Tenant-Liegenschaft mit insgesamt 31.000 mÂ² BÃ¼roflÃ¤che transformiert.



Ein Schwerpunkt der VermietungstÃ¤tigkeit lag auch in Essen. Hier wurde das BÃ¼rogebÃ¤ude The Grid am Essener Hauptbahnhof in Richtung eines Multi-Tenant-Konzepts weiterentwickelt. Neben einer Prolongation mit der Deutschen Bahn wurden NeuabschlÃ¼sse unter anderem mit der Steuerberatungs- und WirtschaftsprÃ¼fungsgruppe ETL sowie mit der Schenker AG umgesetzt [wir berichteten]. ZusÃ¤tzlich wurde mit dem Industrieanlagenanbieter Hatch KÃ¼ttner GmbH ein weiterer Mieter gewonnen. Das DGNB-Platin-zertifizierte GebÃ¤ude umfasst insgesamt rund 19.749 mÂ².



In Frankfurt am Main wurde in der Cargo City SÃ¼d am Flughafen Frankfurt ein langfristiger Mietvertrag mit der WFS Worldwide Flight Services GmbH abgeschlossen. Die Vermietung umfasst insgesamt 24.000 mÂ² GewerbeflÃ¤che, davon rund 10.000 mÂ² BÃ¼ro- und etwa 14.000 mÂ² LagerflÃ¤chen [wir berichteten].



Transaktionen: Sieben ImmobilienverkÃ¤ufe

Insgesamt wurden im Jahresverlauf sieben Objekte und Liegenschaften aus unterschiedlichen Nutzungsarten planmÃ¤ÃŸig und erfolgreich verÃ¤uÃŸert. Dazu zÃ¤hlen Logistikimmobilien, BÃ¼roobjekte sowie Wohn- beziehungsweise Micro-Living-Nutzungen. Darunter fallen unter anderem der Verkauf des 2Up-Portfolios mit Standorten in MÃ¼nchen-Schwaig und DonauwÃ¶rth, der Verkauf einer Wohnimmobilie in MÃ¼nchen sowie weitere VerkÃ¤ufe in Memmingen, Marktredwitz, Augsburg und Darmstadt.



â€žUnser Fokus lag 2025 auf der aktiven Betreuung und Weiterentwicklung unseres Immobilienbestands. Dazu gehÃ¶rten strategische Neuvermietungen und Prolongationen ebenso wie die individuelle und nachhaltige Neupositionierung einzelner Objekte, etwa durch den Ausbau von Multi-Tenant-Konzepten. Parallel haben wir Transaktionen genutzt, um attraktive Exits fÃ¼r unsere Anleger zu realisieren und unser Portfolio zukunftsfÃ¤hig auszurichtenâ€œ, sagt Johannes Seidl, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von Wealthcap.



Weiterentwicklung von Bestandsimmobilien

Im Objekt Ten Towers in MÃ¼nchen wird die Weiterentwicklung der Immobilie vorangetrieben. Das GebÃ¤ude wird schrittweise von einer Single-Use-Struktur zu einem Multi-Use-Konzept ausgebaut. In diesem Zusammenhang hat Wealthcap fÃ¼r einen der fÃ¼nf DoppeltÃ¼rme einen Pachtvertrag mit Leonardo Hotels Ã¼ber 20 Jahre abgeschlossen. Geplant ist ein Hotel der Lifestyle-Marke â€žNYX Hotelsâ€œ mit 244 Zimmern auf rund 13.200 mÂ² sowie einem Ã¶ffentlich zugÃ¤nglichen Restaurant in rund 50 Metern HÃ¶he. DarÃ¼ber hinaus wird geprÃ¼ft, ob sich einzelne TÃ¼rme perspektivisch fÃ¼r Wohnnutzungen eignen.



Ein weiterer Fokus liegt auf der QualitÃ¤t und ZukunftsfÃ¤higkeit der BestÃ¤nde. FÃ¼r den Prime Tower hat Wealthcap als bundesweit zweite BestandsbÃ¼roimmobilie die hÃ¶chste Stufe der international anerkannten BREEAM-Zertifizierung erhalten. Der in Teilen denkmalgeschÃ¼tzte Prime Tower in Frankfurt am Main wurde im Rahmen der Bewertung BREEAM Bestand mit dem Status â€ž6 Sterne Outstandingâ€œ ausgezeichnet.