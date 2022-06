Wealthcap und Unmüssig unterzeichnen neuen Deal

Wealthcap ist sich erneut mit dem Projektentwickler Unmüssig handelseinig geworden. Die beiden Geschäftspartner haben einen Kaufvertrag für die „Green City Offices“ unterzeichnet. Der Assetmanager wird das kürzlich fertiggestellte Projekt in einen Spezial-AIF, der auf die Bedürfnisse von Kirchen und Stiftungen ausgerichtet ist, einbringen.

