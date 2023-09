Wealthcap stellt sich im Management personell neu auf

Der Real-Asset- und Investment-Manager Wealthcap übergibt die Verantwortung zweier Geschäftsbereiche in neue Hände. Frank Leistner (54) hat die Leitung des Bereichs Produktmanagement, Strukturierung und Kommunikation von Julian Schnurrer (44) übernommen. Dieser führt seit dem 1. September den Bereich Portfoliomanagement und Finanzierung Immobilien, da Johannes Seidl in die Geschäftsführung berufen wurde [wir berichteten].

.

Mit Leistner kommt ein erfahrener Manager vom Mutterkonzern HypoVereinsbank/UniCredit, der mit Portfolio, Prozessen und Vertrieb von Wealthcap-Produkten vertraut ist. Schnurrer bringt mehr als 14 Jahre Betriebszugehörigkeit in leitenden Funktionen und die entsprechende Expertise für das Management des Immobilienportfolios von Wealthcap mit.



Frank Leistner ist ein ausgewiesener Experte für das Investment-Business mit mehr als 26 Jahren Erfahrung in Entwicklung und Management von Anlageprodukten, deren digitalen Applikationen, Front-to-Back-Prozessen und CRM-Vertriebs- und Partnermanagement. Er war u. a. Mitglied des Strategischen Sachwertekomittees der UniCredit Bank Deutschland. Dort war er zuletzt als Leiter Digitale Investment-Lösungen sowie Leiter des Produktmanagements Investment-Business für Privatanlegende sowie kleine und mittelgroße Unternehmenskunden tätig. Zuvor durchlief er beim Konzern, bzw. bei später darin aufgegangenen Vorgängerinstitutionen, seit 1997 verschiedene Positionen im Bereich Produktentwicklung, -management und -vertrieb, etwa als Leiter Produktmanagement Geschlossene Sachwerteprodukte und Leiter Mandats- und Portfoliolösungen.



Neben diesen beruflichen Tätigkeiten unterrichtet Frank Leistner u. a. seit 2017 als Gastdozent an der Frankfurt School of Finance & Management auch Bachelor-Studierende in Retail Banking. Er selbst verfügt über einen MBA von der Hochschule Flensburg.