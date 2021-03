Wealthcap Spezial-AIF „Büro 7“ mit drei Immobilien voll investiert

Der Investment Manager bringt mit dem Mainzer Rheinkontor das dritte und letzte Objekt in seinen Büro-Spezial-AIF ein. Der im letzten Jahr angekündigte zweite Depot-A-Fonds ist damit voll investiert und zu mehr als 60 % ausplatziert.

.

Wealthcap hat aufgrund der hohen Nachfrage seitens Depot-A-Investoren das dritte und letzte Objekt in Mainz, das Bürogebäude Rheinkontor, in seinen zweiten Depot-A-Fonds eingebracht. Der Asset Manager hatte den Kaufvertrag für die Immobilie im Frühjahr 2020 mit der LBBW Immobilien unterzeichnet [wir berichteten]. Der Wealthcap Spezial-AIF „Büro 7“ ist damit voll investiert und bei einem verfügbaren Eigenkapital von 113 Millionen Euro bereits zu mehr als 60 % ausplatziert.



Der im vergangenen Jahr lancierte Büro-Spezialfonds [wir berichteten] fokussiert sich auf die wirtschaftsstarke Region Süd- und Westdeutschland und setzt hierbei neben bonitätsstarken und innovativen Mietern auf ein nach Standorten und Mieterbranchen gestreutes Portfolio: Das Ende 2020 fertiggestellte und derzeit nahezu vollständig an acht Parteien vermietete Mainzer Bürogebäude Rheinkontor überzeugt Anleger mit einem bonitätsstarken Ankermieter, einer hohen konzeptionellen Flexibilität und vielseitigen Drittverwendungsmöglichkeiten. Zum Fondsportfolio zählen zudem der im Februar 2020 fertiggestellte Neubau des Pharmaunternehmens CureVac in Tübingen [wir berichteten] sowie das modernisierte Multi-Tenant-Gebäude „Gewandhaus“ in Ludwigsburg [wir berichteten].



„Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase, die den Zinsüberschuss als wichtigste Ertragsquelle der Banken nachhaltig belastet, sind renditestarke Portfoliobeimischungen für unsere Depot-A-Investoren essenziell. Immobilienfonds können hier eine wichtige Rolle spielen“, sagt Kristina Mentzel, Leiterin Vertrieb und Kundenmanagement bei Wealthcap, und fügt hinzu: „Banken und Sparkassen profitieren davon, dass unser Portfolio bereits zu Beginn schon im Wesentlichen feststand und somit in den Anlageentscheidungen potenzieller Investoren berücksichtigt werden kann. Durch die Vollinvestition können wir zudem einen schnellen Kapitalabruf bei unseren Anlegern gewährleisten.“