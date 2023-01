Wealthcap schickt neuen Fonds in den Vertrieb

Wealthcap startet zum Jahresbeginn den Vertrieb des neuen geschlossenen Fonds „Wealthcap Immobilien Deutschland 46“. Wie seine Vorgänger richtet sich der Artikel-8-Fonds an vermögende Privatkunden, überwiegend aus dem Segment Wealth Management und Private Banking. Bei geplanten Ausschüttungen von durchschnittlich ca. 3,25 % p. a. ist eine Zielrendite von ca. 4,0 % (IRR) angestrebt.

