Wealthcap leistet höchste Ausschüttung in der Unternehmensgeschichte

Wealthcap plant im Jahr 2018 rund 735 Mio. Euro an seine Privatkunden auszuschütten. Das ist die höchste Ausschüttung der gesamten Unternehmensgeschichte. Die Regelausschüttungen belaufen sich auf 145 Mio. Euro, Sonderausschüttungen aus Verkäufen und Liquidationen tragen mit rund 590 Mio. Euro zum Ergebnis bei. Damit schütten die deutschen Privatkunden-Immobilienfonds von Wealthcap im Schnitt mehr als 4,0 % aus, die in US-Dollar notierten Immobilienfonds weisen eine Ausschüttung von 4,4 % im Durchschnitt aus.

.

Allein die HFS Deutschland 10 schüttet mit bevorstehenden Objektverkäufen in Frankfurt und Berlin voraussichtlich rund 380 Mio. Euro an seine Anleger aus. Damit werden die Kunden rund 120 % des eingezahlten Kapitals nur aus den Verkäufen dieses Jahres erhalten. Nach dem geplanten Verkauf der letzten Fondsimmobilie in 2019 wird mit einem Gesamtrückfluss von über 210 % gerechnet.



Die HFS Deutschland 16 konnte sehr frühzeitig die gute Marktphase nutzen und alle Objekte des Fonds äußerst gewinnbringend veräußern. Damit wurde ein Gesamtrückfluss von über 241 % und eine IRR von rund 6,8 % erzielt.



Erneut hohe Platzierungsstärke bei Privatkunden

In den ersten sechs Monaten konnte Wealthcap rund 140 Mio. Euro Eigenkapital bei privaten Investoren platzieren. Allein der Fonds Wealthcap Immobilien Deutschland 40 sammelte 71 Mio. Euro ein und wurde damit in weniger als einem halben Jahr ausplatziert. Der Nachfolger Wealthcap Immobilien Deutschland 41 startet nahtlos in den Vertrieb und setzt erneut auf deutsche Wachstumsstädte und -standorte getreu der Investmentphilosophie Future Invest.



Der Wealthcap Immobilien Nordamerika 17 trug mit mehr als 14 Mio. USD zum Platzierungsergebnis bei. Das Multi-Asset-Angebot Wealthcap Portfolio 3 konnte über 38 Mio. Euro einsammeln. Der im März diesen Jahres gestartete Schwesterfonds Wealthcap Private Equity 21/22 erzielte im ersten Halbjahr bereits 18 Mio. Euro.



„Wir haben nun in vielen Jahren wiederholt bewiesen, dass wir tolle Ausschüttungserlöse für unsere Bestandskunden realisieren und zugleich für unsere neuen Angebote begeistern können. Auch in diesem Jahr wollen wir mehr als 200 Mio. Euro bei Privatkunden einsammeln. Ein herzliches Dankeschön für das Vertrauen unserer Kunden und Vertriebspartner. Auf dieser Basis wollen wir unsere führende Rolle bestätigen und weiter ausbauen“, erklärt Gabriele Volz, Geschäftsführerin von Wealthcap.