Wealthcap legt „bayerischen“ Office-Fonds auf

Wealthcap startet eine neue Büroimmobilien-Beteiligung für institutionelle Anleger, die sich auf die bayerischen Metropolregionen München und Nürnberg konzentriert. Der Wealthcap Büro Spezial-AIF 6 ist auf bis zu 420 Millionen Euro Gesamtinvestitionsvolumen angelegt und peilt mit seiner Core/Core+-Strategie eine IRR von 4,5% bis 5% an. Geplant ist der Ankauf von vier bis sechs verkehrstechnisch gut oder sehr gut angebundenen Büroliegenschaften im Umland von München und Nürnberg. Ein mögliches Startportfolio mit drei geeigneten Objekten, die bonitätsstark vermietet sind, wurde bereits akquiriert.

.

Die drei akquirierten Immobilien liegen vor den Toren Münchens. Das erste mögliche Objekt ist ein zweiteiliger Bürokomplex mit über 34.000 m² Mietfläche in Grasbrunn. Die Immobilie in der Robert-Bosch-Ring 5-7 aus dem Jahr 2001 ist vollständig an die Bosch Building Technologies GmbH vermietet. Ein weiteres potentielles Investitionsobjekt ist das Büroensemble Reichenbachstraße 1+3, das sich in Ismaning befindet [Wealthcap kauft Münchner Bürogebäude von LBBW Immobilien]. Die Doppel-Liegenschaft mit Baujahr 2000 umfasst mehr als 9.000 m² Mietfläche und ist an insgesamt sieben Parteien diversifiziert vermietet. Das dritte mögliche Investitionsobjekt ist ein Komplex in der Livry-Gargan-Straße 6 in Fürstenfeldbruck. Er besteht aus einem Bestandsgebäude mit mehr als 20.000 m² aus dem Jahr 2007. Hinzu kommen durch einen Neubau und eine Aufstockung bis Ende 2020 zusätzlich knapp 6.200 m² Mietfläche. Langfristiger und alleiniger Mieter sämtlicher Flächen ist die ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH.



„Die umliegenden Regionen der großen Metropolen profitieren im hohen Maße von der Urbanisierung. Metropolisierung ist der konkludente Trend dieser Entwicklung. Bonitätsstarke Mieter suchen in den Speckgürteln der Großstädte – sofern die Verkehrsanbindung gegeben ist. Hier sehen wir für unsere institutionellen Anleger nachhaltige Chancen, denn dieser Trend zur Metropolisierung ist keine Modeerscheinung und es bestehen noch Steigerungspotentiale neben den zentralen Citylagen“, sagt Gabriele Volz, Geschäftsführerin von Wealthcap.